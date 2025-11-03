ITmedia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ITmedia lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 14,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITmedia 18,74 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ITmedia einen Umsatz von 2,00 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at