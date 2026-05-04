ITmedia informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ITmedia hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ITmedia mit einem Umsatz von insgesamt 2,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,21 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 61,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 77,18 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at