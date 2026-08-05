|
05.08.2026 06:31:29
ITmedia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ITmedia ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ITmedia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 17,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITmedia 12,49 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent auf 2,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!