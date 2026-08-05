ITmedia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ITmedia ließ sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ITmedia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 17,90 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITmedia 12,49 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent auf 2,24 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at