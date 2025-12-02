ITO EN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ITO EN stellte am 01.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,64 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ITO EN ein EPS von 38,66 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 131,60 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 127,28 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at