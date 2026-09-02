ITO EN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ITO EN hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 56,93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 49,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 135,18 Milliarden JPY – ein Plus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ITO EN 130,88 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at