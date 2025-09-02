ITO EN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ITO EN hat am 01.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,60 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ITO EN 37,31 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent auf 130,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at