ITO EN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ITO EN hat am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 56,93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 49,60 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 135,18 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 130,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at