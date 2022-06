ITO EN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ITO EN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.06.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2022 abgelaufen war.

Umsatzseitig standen 97,87 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ITO EN 107,64 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 103,92 JPY. Im Vorjahr hatte ITO EN 55,10 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 400,77 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 446,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 108,07 JPY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 405,35 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at