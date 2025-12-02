|
02.12.2025 06:31:28
ITO EN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ITO EN präsentierte am 01.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 37,65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITO EN 38,66 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent auf 131,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
