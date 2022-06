ITO EN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ITO EN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.06.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2022 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,08 Prozent auf 97,87 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 107,64 Milliarden JPY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 103,92 JPY, nach 55,10 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat ITO EN im vergangenen Geschäftsjahr 400,77 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ITO EN 446,28 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 108,07 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 405,35 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at