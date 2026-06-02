ITO EN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ITO EN stellte am 01.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 28,91 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 38,88 JPY, nach 129,46 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat ITO EN im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 497,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 472,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at