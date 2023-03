ITO EN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ITO EN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2023 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,19 Milliarden JPY – ein Plus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ITO EN 94,91 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at