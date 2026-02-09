|
Ito Yogyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ito Yogyo hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,19 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ito Yogyo ein EPS von 19,94 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 987,1 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ito Yogyo 959,5 Millionen JPY umgesetzt.
