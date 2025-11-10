Ito Yogyo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ito Yogyo veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,93 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ito Yogyo 56,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 871,7 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 794,5 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at