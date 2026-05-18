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18.05.2026 06:31:29
Ito Yogyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ito Yogyo hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,89 JPY, nach 43,79 JPY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 54,99 Prozent auf 1,37 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 884,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 108,80 JPY. Im letzten Jahr hatte Ito Yogyo einen Gewinn von 118,67 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 3,93 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Ito Yogyo 3,40 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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