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09.11.2026 06:31:29
Ito Yogyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ito Yogyo hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 20,43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ito Yogyo 8,93 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Ito Yogyo im vergangenen Quartal 952,3 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ito Yogyo 794,5 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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