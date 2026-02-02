|
ITOCHU ENEX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ITOCHU ENEX hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,37 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ITOCHU ENEX 54,05 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
