ITOCHU ENEX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ITOCHU ENEX lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 45,23 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ITOCHU ENEX 28,77 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ITOCHU ENEX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 237,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 208,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at