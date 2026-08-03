ITOCHU ENEX präsentierte Quartalsergebnisse

ITOCHU ENEX hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 83,94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ITOCHU ENEX 238,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 203,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at