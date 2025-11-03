ITOCHU ENEX stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ITOCHU ENEX hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 28,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ITOCHU ENEX noch ein Gewinn pro Aktie von 36,81 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ITOCHU ENEX in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 226,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at