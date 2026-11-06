ITOCHU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ITOCHU äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,46 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at