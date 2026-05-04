ITOCHU hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ITOCHU hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

ITOCHU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,45 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 24,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,850 USD. Im Vorjahr waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 98,37 Milliarden USD, während im Vorjahr 96,58 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at