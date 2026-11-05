Itochu präsentierte Quartalsergebnisse

Itochu präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,74 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4 053,89 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3 690,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at