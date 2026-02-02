|
ITOCHU-SHOKUHIN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ITOCHU-SHOKUHIN hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 292,33 JPY gegenüber 264,02 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 192,51 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 190,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
