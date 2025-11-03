ITOCHU-SHOKUHIN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ITOCHU-SHOKUHIN hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 196,12 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 239,19 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 190,71 Milliarden JPY – ein Plus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ITOCHU-SHOKUHIN 182,81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at