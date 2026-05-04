Itochu: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Itochu stellte am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 27,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Itochu 28,76 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3 836,84 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Itochu einen Umsatz von 3 684,79 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 128,00 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 123,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,67 Prozent auf 14 823,09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14 724,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at