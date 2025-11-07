ITOCHU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ITOCHU hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 2,08 USD. Im letzten Jahr hatte ITOCHU einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,02 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at