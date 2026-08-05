ITOCHU verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ITOCHU hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ITOCHU 0,280 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,20 Prozent auf 24,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte ITOCHU 24,62 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at