ITOCHU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ITOCHU hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 24,26 Milliarden USD, gegenüber 24,60 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,39 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at