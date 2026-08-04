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04.08.2026 06:31:29
ITOHAM YONEKYU gewährte Anlegern Blick in die Bücher
ITOHAM YONEKYU äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 108,01 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 112,39 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,40 Prozent auf 281,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 297,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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