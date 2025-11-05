ITOHAM YONEKYU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ITOHAM YONEKYU stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,19 JPY gegenüber 58,30 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat ITOHAM YONEKYU im vergangenen Quartal 245,25 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ITOHAM YONEKYU 255,14 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at