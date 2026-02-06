|
06.02.2026 06:31:28
ITOHAM YONEKYU: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
ITOHAM YONEKYU gab am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
ITOHAM YONEKYU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 114,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 105,77 JPY je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 277,65 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 267,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.