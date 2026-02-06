ITOHAM YONEKYU: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ITOHAM YONEKYU gab am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

ITOHAM YONEKYU hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 114,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 105,77 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 277,65 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 267,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at