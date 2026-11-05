ITOHAM YONEKYU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ITOHAM YONEKYU hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,19 JPY gegenüber 55,19 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 258,02 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,25 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at