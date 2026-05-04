ITOHAM YONEKYU: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ITOHAM YONEKYU hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74,79 JPY gegenüber 14,68 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,15 Prozent auf 251,37 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 230,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 356,43 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ITOHAM YONEKYU 230,88 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 988,77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 071,38 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at