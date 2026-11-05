ITOKI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ITOKI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 35,72 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at