|
16.02.2026 06:31:31
ITOKI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ITOKI lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,85 JPY, nach 28,11 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 41,22 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 190,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 147,02 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 138,46 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 153,68 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.