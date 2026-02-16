ITOKI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ITOKI lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,85 JPY, nach 28,11 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 41,22 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,34 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 190,17 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 147,02 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 138,46 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 153,68 Milliarden JPY ausgewiesen.

