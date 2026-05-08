ITOKI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ITOKI äußerte sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 112,10 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 99,92 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,74 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at