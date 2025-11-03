|
ITOKI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ITOKI hat am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 14,06 JPY gegenüber 14,15 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,21 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 29,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
