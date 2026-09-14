ItoKuro: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ItoKuro gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,44 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,48 JPY je Aktie erzielt worden.

ItoKuro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 938,6 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at