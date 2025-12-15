ItoKuro informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ItoKuro äußerte sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ItoKuro 4,12 JPY je Aktie generiert.

ItoKuro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 637,7 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

ItoKuro hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,87 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,10 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Milliarden JPY gegenüber 3,95 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at