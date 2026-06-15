ItoKuro öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ItoKuro hat am 12.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS lag bei 7,01 JPY. Im letzten Jahr hatte ItoKuro einen Gewinn von 4,84 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat ItoKuro mit einem Umsatz von insgesamt 965,0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at