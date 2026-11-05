Itron Aktie
WKN: 888379 / ISIN: US4657411066
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05.11.2026 19:15:02
Itron: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Itron (NASDAQ:ITRI) announced that revenue returned to year-over-year growth at $599 million. Utilities face simultaneous operational pressures from power load growth and aging infrastructure. Adding software intelligence to existing networks gives power companies a quick way to gain capacity.
Three things management said stand out.
Itron increased non-GAAP (adjustments that exclude one-time costs to show core operational performance) operating income by 20% on 3% revenue growth. Higher-margin software sales and operational discipline raised the baseline performance above previous industrial cycles.
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27.07.26
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Analysen zu Itron Inc.
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