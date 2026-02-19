|
Itron gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Itron lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Itron 1,26 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 571,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 612,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,50 USD. Im Vorjahr waren 5,18 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,02 Prozent auf 2,37 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Itron 2,44 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 6,86 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 2,36 Milliarden USD gerechnet.
