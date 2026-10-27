Itron Aktie
WKN: 888379 / ISIN: US4657411066
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27.10.2026 15:56:28
Itron Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Itron Inc.
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12.10.26
|Erste Schätzungen: Itron zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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27.07.26
|Ausblick: Itron zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.07.26
|Erste Schätzungen: Itron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Itron Inc.
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