Itron Aktie

Itron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888379 / ISIN: US4657411066

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29.07.2026 17:43:33

Itron Raises Profit Outlook While Revenue Growth Remains Uneven

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