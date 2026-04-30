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30.04.2026 06:31:29
Itron stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Itron hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Itron 1,42 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Itron im vergangenen Quartal 587,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Itron 607,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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