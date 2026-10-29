Itron: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Itron hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Itron 1,41 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Itron 599,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 581,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at