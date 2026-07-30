Itron zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Itron hat am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 606,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 562,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at