Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
18.06.2026 00:01:00
It’s ‘unavoidable’: Apple says it will be forced to raise prices due to the AI boom
Tech giants are gobbling up memory chips for AI servers, leaving Apple with soaring component costs that Tim Cook says will inevitably be passed on to consumers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
03:06
|Apple: Tim Cook kündigt Preiserhöhungen an (Spiegel Online)
|
16.06.26
|Cloud-Geschäft von Apple unter der Lupe: Italien leitet Untersuchung ein - Aktie steigt dennoch (Dow Jones)
|
16.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
10.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
09.06.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)