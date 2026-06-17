Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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18.06.2026 00:01:00

It’s ‘unavoidable’: Apple says it will be forced to raise prices due to the AI boom

Tech giants are gobbling up memory chips for AI servers, leaving Apple with soaring component costs that Tim Cook says will inevitably be passed on to consumers.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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