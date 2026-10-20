Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040

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20.10.2026 10:13:00

It’s a rough housing market, and Goldman Sachs expects it to get worse

As bad as it is for the housing market — starts and transactions basically flat for the last three years with mortgage rates over 7%— it can get still get worse.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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